Lampart kontra jeżozwierze. Zaskakujący finał pojedynku o młode

Park Narodowy Krugera w Południowej Afryce opublikował na swoim kanale YouTube nagranie ukazujące niezwykłą walkę między rodziną jeżozwierzy a lampartem. Jak opisano pod nagraniem, drogą spacerowały cztery jeżozwierze: młode, samica oraz samiec. Nagle do uszu uczestników safari dobiegł głośny dźwięk wydany przez reprezentanta tego gatunku. Jest on rzadko słyszalny, gdyż jeżozwierze "krzyczą" tylko w sytuacjach wyjątkowego niebezpieczeństwa. Tak było tym razem, bowiem tuż obok nich pojawił się lampart, chcący zaatakować młode osobniki. Mogło się wydawać, że dziki kot szybko pokona niewielkie i pozornie bezbronne zwierzęta, jednak już po chwili okazało się, że jeżozwierze potrafią świetnie ze sobą współpracować. Rodzice cały czas pamiętali o tym, by trzymać dzieci w środku, między sobą, blokując lampartowi dostęp do nich. Sami zaś odwracali się do napastnika swoimi ostrymi piórami. To wszystko zaowocowało sukcesem. W pewnym momencie zrezygnowany lampart po prostu odpuścił i oddalił się, a rodzina jeżozwierzy wyszła zwycięsko z tego pojedynku.