Łamanie zakazów. Raz policja karze, raz nie. "Trzeba mieć pewne zaufanie do służb" Rząd zaleca, by nie wyjeżdżać na święta wielkanocne do rodziny, ale tego nie zakazuje. - Decyzję podjęto w oparciu o opinie lekarzy i ekspertów.... Rozwiń Panie Ministrze A w takim razie Dl … Rozwiń Transkrypcja: Panie Ministrze A w takim razie Dlaczego rząd stosuje tylko zalecenia żeby nie wyjeżdżać do rodziny na święta a nie daje takiego zakazu to znowu jest decyzja która jest przyjęta w oparciu o opinie lekarzy i ekspertów takie ograniczenie przemieszczania się wydaje się że nie jest niezbędne Polacy bardzo odpowiedzialnie podchodzą do sytuacji w której się znaleźliśmy ta samodyscyplina jest widoczna praktycznie na każdym kroku zarówno osoby które są skierowane do kwarantanny jaki wszyscy obywatele którzy podlegają regulacjom przyjętym przez że zachowują się nie w sposób bardzo odpowiedzialny i taki który może być przykładem dla wielu innych krajach stosuje się że właśnie też bierze się tam Nudzisz A ty na pole do interpretacji i tak samo policjanci w jednym mieście za jazdę na rolkach dają pouczenie a gdzieniegdzie dają za jazdę na rowerze 10 000 w jednym miejscu za mycie samochodu w innym sami ten samochód Panie redaktorze Jeśli pan chce mnie jeśli pan chce mnie teraz namówić żebyśmy wszystkie pojedyncze zdarzenia omawiali to naprawdę bardzo trudne dlatego że zawsze jeśli chodzi o egzekwowanie prawa pozostaje pewna uznaniowość dlatego jest tak ważne żeby żebyśmy mieli pełne zaufanie władzy do służb które są na tej pierwszej linii i które podejmują w tego rodzaju sytuacjach decyzji jestem przekonany że funkcjonariusze którzy na co dzień pracują z bardzo dużym oddaniem i mają wiedzę jak przebiega Jak przebiega realizowanie tych regulacji które zostały wprowadzone No podejmują właśnie decyzję na przykład o albo ukaraniu mandatem mając konkretne przesłanki natomiast jestem przekonany że dzisiaj każdej z sytuacji która zdarzyła się czy w Gdyni Czy w Białymstoku będzie nam bardzo trudno mówić