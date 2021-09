L4 z powodu wypalenia zawodowego? Wkrótce to możliwe

"Należy się przy tym spodziewać, że L4 z tego tytułu będzie traktowane tak samo jak każde inne zwolnienie lekarskie potwierdzające niezdolność do pracy. Warto mieć jednak świadomość, że ma to również i swoje złe strony. Mowa o możliwej kontroli ZUS. Nie zmienia to jednak faktu, że wypalenie zawodowe wreszcie umożliwi wzięcie L4" - pisze Edyta Wara-Wąsowska dla Bezprawnika.