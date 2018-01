Kwity Macierewicza na Morawieckich to bujda? Były szef MON ripostuje

Jeden z czołowych polskich tygodników opublikował artykuł odnoszący się do sporu między Antonim Macierewiczem, a Kornelem i Mateuszem Morawieckimi. Do sprawy w dość zabawny sposób odniósł się były szef MON. Internauci na Twitterze jednoznacznie opowiadają się po stronie zdymisjonowanego ministra.

Sprawa dotyczy artykułu "Jak Kaczyński stracił zaufanie do szefa MON i dlaczego Morawiecki nie chciał go w rządzie", który ukazał się w tym tygodniu we WPROST. Materiał przytacza plotki krążące w klubie poselskim PiS o tym, że jeden z dawnych świadków komisji orlenowskiej może mieć kwity na obecnego szefa rządu i jego ojca.