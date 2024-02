Kwiatkowski zdecydował ws. dołączenia do klubu KO

Polityk podkreślił, że "dziś wyzwania, które stoją przed Polską są inne". - Sytuacja geopolityczna wokół naszego kraju się zmieniła. Dla każdego odpowiedzialnego polityka musi to mieć kluczowe znaczenie w wyborach, które dokonują. To jednoznaczna potrzeba do działania w większej zbiorowości. Dlatego podjąłem decyzję o przystąpieniu do klubu parlamentarnego KO - tłumaczył Kwiatkowski.