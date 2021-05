Kwaśniewski ujawnił powikłania po COVID-19. Niepokojące słowa o mgle mózgowej

Gościem programu "Newsroom WP" był dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. COVID-19. Lekarz skomentował stan zdrowia byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, który cierpi na powikłania po zakażeniu koronawirusem. - Mgła mózgowa jest takim stanem, którego do końca jeszcze nie rozumiemy. (...) Pogarsza się komunikacja między różnymi ośrodkami w mózgu. My niby coś pamiętamy, ale nie potrafimy tego nazwać - przyznał medyk. - To jest jedna z ciemnych stron COVID-19, która powoduje, że wielu młodych ludzi właściwie jest wyłączonych z normalnego funkcjonowania zawodowego i społecznego - ocenił dr Paweł Grzesiowski.

