Kwaśniewski: Politycy obozu władzy powinni powiedzieć "nie dla antysemityzmu"

Aleksander Kwaśniewski: Powtórzyłbym to samo. Musimy stanąć w prawdzie nie po to, żeby uprawiać – jak mawiają niektórzy – pedagogikę wstydu czy wypinać pierś do zasług, których nie mamy, ale po to, żeby nie budować wspólnoty na fałszu i mitach. Nikt nie odbierze nam roli pierwszej ofiary hitlerowskich Niemiec, ale musimy mieć świadomość, że nasza historia ma także czarne karty. Trzeba wskazać, gdzie było bohaterstwo, a gdzie zbrodnia. 20 lat temu przeżywaliśmy okres wzmożonej dyskusji nad książką Jana Tomasza Grossa pt. "Sąsiedzi". To dawało nadzieję, że Polska dojrzała do pewnej refleksji na temat swojej przeszłości. Niestety, później do władzy doszli politycy, którym na rękę było zakłamywanie historii.