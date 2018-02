Kwaśniewski odpowiada Pawłowicz. Posłanka PiS domaga się od niego przeprosin

Krystyna Pawłowicz z PiS uważa, że "następcy komunistów" powinni przeprosić za czystki antysemickie w 1968 r. To pokłosie słów Joanny Szczepkowskiej, która przeprosiła za swojego dziadka antysemitę. - Niech się pani Pawłowicz lepiej zapozna z historią – mówi Wirtualnej Polsce były prezydent.

"Za Marzec 68. niech przepraszają następcy komunistów z PRL-u, i to w swoim, a nie 'w Polski imieniu i za Polskę'. Czekamy, pani Jaruzelska, pan Święcicki, pan Rosati, pan Kwaśniewski. A pani Szczepkowska niech przeprasza za dziadka tylko w imieniu swej rodziny, a nie w imieniu Polaków" – napisała na Twitterze Pawłowicz . Jej wpis to reakcja na wyznanie Joanny Szczepkowskiej, która przeprosiła za swojego dziadka.

Monika Jaruzelska nie chciała komentować słów Pawłowicz. – Nie mam nic do powiedzenia. Wolę się do tego nie odnosić – powiedziała Wirtualnej Polsce córka Wojciecha Jaruzelskiego. Do słów posłanki PiS postanowił się odnieść Aleksander Kwaśniewski. - Już przepraszałem za marzec '68. Pani Pawłowicz nie musi się tak tego domagać. Przepraszałem, a co więcej doprowadziłem do przyjęcia regulacji, że można było zwracać niesłusznie odebrane obywatelstwa tym obywatelom polskim, którym w 1968 roku wydawano tzw. dokument podróży – mówi były prezydent.