Kwaśniewski ocenił zachowanie niemieckich posłów. "Wredne i bezczelne"

Wołodymyr Zełenski wygłosił przemówienie w Bundestagu. Przed jego wystąpieniem salę plenarną opuścili deputowani lewicowego Sojuszu Sahry Wagenknecht (BSW), oraz część polityków prawicowej Alternatywy dla Niemiec. Ugrupowania powiedziały, że "nie chcą oglądać prezydenta przyodzianego w kamuflaż" oraz, że "Ukraina nie potrzebuje prezydenta wojny, ale pokoju". - Na szczęście większość parlamentu niemieckiego jest po stronie Ukrainy i to, że AfD i kilku innych także lewacki posłów jest po stronie Putina to nie niespodzianka - skomentował były prezydent Aleksander Kwaśniewski w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski. Kwaśniewski podkreślił, że Zełenski nie chciał być prezydentem wojny. - To Putin go ubrał w ten kamuflaż, to Putin spowodował, że Zelenski musiał stanąć na wysokości zadania i być prezydentem wojny - stwierdził były prezydent. Gość programu dodał, że to Putin jest osobą, która nie chce pokoju. - Wszelkie pretensje kierowane do Zełenskiego są po prostu fałszywe a wręcz wyjątkowo wredne i bezczelne - powiedział były prezydent.

