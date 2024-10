Kwaśniewski o "zaborczej polityce" Putina. "Nikt nie może być pewny swego"

- Na wysokości zadania stanęli polscy dyplomaci. Wielką rolę odegrał ówczesny ambasador RP w Waszyngtonie Jerzy Koźmiński, ale także cały korpus dyplomatyczny pracował bardzo, bardzo zdecydowanie. Ważną rolę odegrali kolejni premierzy, których trochę było do momentu wejścia do lata w ’99 roku. No i swoją rolę odgrywali też dwaj prezydenci, czyli Lech Wałęsa do 1995 roku i moja skromna osoba później - wyjaśnił Aleksander Kwaśniewski.