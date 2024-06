"Na taki wynik może liczyć". Kwaśniewski o Gawryluk

Tuż po zakończonych wyborach do Parlamentu Europejskiego w mediach spekuluje się już o prezydenckich. W najnowszym sondażu "Rzeczpospolitej" dziennikarka Polsatu Dorota Gawryluk uzyskała ponad 10 proc. poparcia. W programie "Newsroom" WP były prezydent Aleksander Kwaśniewski został zapytany, czy ta kandydatura może namieszać. - Zakładając, że coś jest na rzeczy, to w poprzednim sondażu to było 8 proc., w tym jest 10 proc., więc tak - odparł gość programu. Tłumaczył, że "ten trzeci kandydat przeciwko tym głównym na taki wynik może liczyć". Jako przykłady były prezydent wymienił m.in. Andrzeja Olechowskiego, Pawła Kukiza i Szymona Hołownię. - Czas na takiego trzeciego kandydata jest w gruncie rzeczy zawsze, ale kończy się bardzo podobnie, że w drugiej turze są przedstawiciele największych ugrupowań - ocenił Kwaśniewski.

