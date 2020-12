Kwarantanna Narodowa. Leszek Miller: "To jest kabaret"

Leszek Miller odniósł się w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski do ogłoszonej w czwartek kwarantanny narodowej. - Na pasterkę będzie można iść, a na Sylwestra już nie. To jest program PiS-u na Święta i Nowy Rok - powiedział były premier. - PiS dokonał odkrycia na skalę światową: wirus boi się święconej wody. Tam, gdzie ona jest, wirus nas nie zaatakuje - powiedział Miller. - PiS dobrze sobie radzi łamiąc dziewczynkom ręce, ale z rządzeniem w tych trudnych i nietypowych okolicznościach, nie radzą sobie już w ogóle - skomentował polityk. - 30 listopada premier ogłasza wygraną z pandemią. 17 grudnia minister zdrowia ogłasza kwarantannę narodową. To jest kabaret - skomentował Leszek Miller. - Poważna władza nie miałaby problemu, żeby przekonać społeczeństwo, żeby się szczepić - dodał były premier Polski.

