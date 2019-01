Kuzyn Kaczyńskiego: "To nie ja nagrałem prezesa PiS"

- Ja nie nagrywałem i nie sądzę, żeby Jarek to nagrał - skomentował "taśmy Kaczyńskiego" Grzegorz Tomaszewski, kuzyn prezesa PiS.

Grzegorz Tomaszewski twierdzi, że to nie on nagrał prezesa. - Tak to wygląda niestety, że jeden z członków szeroko pojętej rodziny nagrał Jarka - stwierdził. Kuzyn prezesa PiS ubolewa, że "dziś nie ma zaufanych ludzi" i po wycieku tych nagrań do prasy nie można już mówić o "zaufaniu do rodziny".