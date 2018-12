Kutno: zabił dwie osoby na pasach. Był pod wpływem narkotyków

23-letni mężczyzna, który zabił w Kutnie dwóch mężczyzn na pasach, był pod wpływem narkotyków. To zmienia jego sytuację. Teraz grozi mu nie osiem, ale 12 lat więzienia.

Do wypadku doszło we wtorek przed godziną 22.00 na skrzyżowaniu ulic 29 Listopada i 1 Maja w Kutnie. 23-letni mężczyzna kierujący audi A8 potrącił dwóch przechodniów, którzy znajdowali się na oznakowanym przejściu dla pieszych. 20 i 34-letni mężczyźni zginęli na miejscu. Jak informowała wówczas policja, kierowca był trzeźwy. Pobrano mu jednak krew do badań. Pisaliśmy o tym TUTAJ.