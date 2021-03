Kutno. Noworodek w oknie życia, ma 6 dni. Nieoficjalne informacje

W Kutnie w oknie życia znaleziono chłopca. - Chłopiec ma 6 dni. Nie mamy oddziału pediatrycznego, więc przyjęliśmy go na oddział noworodków. Stan jest stabilny, nic złego nie powinno się wydarzyć - powiedział na antenie Radia Łódź prezes kutnowskiego szpitala Artur Gur.

Jest to drugi przypadek pozostawienia dziecka w oknie życia w Kutnie. To jedyne takie miejsce w tym mieście. Istnieje od 13 lat. Poprzednim razem zostawiono w tym miejscu dziecko w listopadzie 2019 roku. Również był to chłopiec.