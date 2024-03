Kurski zupełnie wypadł z łask? "Każdy miał takie same odczucia"

- Rozmawiałem o nim niedawno w większej grupie polityków PiS. I każdy miał takie same odczucia. Nikt, ani jedna osoba nie powiedziała: "Tak, powinien iść do PE, dajmy mu szansę". Zamiast tego było: "A z jakiej okazji? Czym nam się przysłużył? Co zrobił?". Na wybory parlamentarne uciekł za granicę, do banku. A teraz chciałby brylować i na naszych plecach jechać do PE? - powiedział w rozmowie z portalem natemat.pl jeden z polityków PiS-u.