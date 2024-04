Kurski na listach? "Wynik pewnego dealu w polityce"

Powoli kreują się listy kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Spekuluje się, że Mariusz Kamiński wystartuje w tych wyborach. W nawiązaniu do sytuacji z komisji śledczej, podczas której b. szef MSWiA wyszedł z sali posiedzeń, prowadzący program "Newsroom" WP Paweł Pawłowski pytał dr. Mirosława Oczkosia, czy to wydarzenie może mu zaszkodzić. - Wydaje się, że jeśli zostanie wystawiony na pierwszym miejscu, to zostanie wybrany, bo to tak jest skonstruowane - stwierdził Oczkoś. Rozmawiano również na temat ewentualnej kandydatury Jacka Kurskiego jako lokomotywy wyborczej PiS-u. - To jest raczej wynik pewnego dealu w polityce - powiedział. Jego zdaniem 'to był normalny handel tytułem: 'ja wam pomogę w kampanii, czy zrobię kampanię do PE, ale coś za coś, muszę dostać miejsce biorące'". Tłumaczył, że w partii Kaczyńskiego każdy chce dostać "jedynkę", żeby uciec do Parlamentu Europejskiego. - Jest tam oczywiście walka buldogów pod dywanem - dodał gość programu.

Rozwiń