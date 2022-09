Kurski i rekonstrukcja? Profesor: nieuchronne dla obozu władzy

Jak podało Radio Zet, Jacek Kurski ma wejść do rządu. Były prezes TVP ma objąć tekę ministra cyfryzacji. Zdaniem profesora Sławomira Sowińskiego, który był gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski, może to być dopiero początek zmian personalnych w rządzie. - Tyle problemów politycznych, m.in. związanych z kosztami kredytów, ma obóz władzy, że sięgnięcie po zmiany personalne, po nowych, nieobciążonych polityków będzie nieuchronne. Ale sytuacja musi się bardziej wyklarować. Musimy zobaczyć jak zadziałają polityczne instrumenty, które PiS uruchomił - na przykład kwestie reparacji. Gdzieś w listopadzie będzie widać, co z węglem, z cenami węgla i tak dalej.

