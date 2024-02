Kurski do PE? "To nie jest przystań dla skompromitowanych polityków"

W mediach krążą plotki, że Jacek Kurski ma wystartować wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wiceminister Spraw Zagranicznych Andrzej Szejna w programie "Tłit" Wirtualnej Polski powiedział, że Kurski jest jednym z bulterierów politycznych PiS-u, który nie zawahał się używać kłamstwa i manipulacji, żeby PiS pozostawał u władzy. - Efektem tego była później stworzona pewna struktura, pewien układ zamknięty, a nawet bym powiedział pewnej politycznej, intelektualnej mafii, która działała na rzecz jednego ugrupowania - stwierdził Szejna. - Nie dziwi mnie, że chce uciec do Parlamentu Europejskiego. Nie widzi dla siebie przyszłości w Polsce - dodał wiceszef MSZ-u. Gość programu zwrócił się także do wyborców, ponieważ ma obawę, z tego co słyszy, że PiS chce do PE wysyłać w nagrodę za różne działania. - Nie głosujcie na listy PiS-u, bo Parlament Europejski to nie jest zsyp, czy bezpieczna przystań dla skompromitowanych polityków PiS-u - zaapelował.

