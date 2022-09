Kurski czeka. "To scenariusz księżycowy"

Przed tygodniem o możliwej nominacji Jacka Kurskiego na stanowiska ministra cyfryzacji miał się dowiedzieć Mateusz Morawiecki - informuje dziennikarz Wirtualnej Polski Michał Wróblewski. Zdaniem Adriana Zandberga, gościa programu "Tłit", wejście Kurskiego do rządu to oznaka słabości premiera i samo w sobie jest "scenariuszem księżycowym". - Muszę powiedzieć, że to scenariusz księżycowy. Z wieloma sprawami kojarzy się pan Kurski, ale z cyfryzacją niekoniecznie. Rozumiem, że minister kultury nie ma ochoty opuszczać swojego stołka i trzeba znaleźć nowy. Ale jak mówiłem, mam problem z rządami PiS w ostatnich miesiącach, bo panowie chyba zapomnieli, że są odpowiedzialni za państwo, a nie tylko za wewnętrzne roszady.