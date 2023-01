Kurska odchodzi. Tak mówiła do współpracowników: "To już nie jest telewizja sukcesu"

"Obecna TVP to już nie jest miejsce dla mnie, bo to już nie jest telewizja sukcesu" – według źródeł Wirtualnej Polski takimi słowami Joanna Kurska w rozmowie z najbliższymi współpracownikami mówiła o zakończeniu współpracy. Uwagę zwracają również jej wyjątkowo krytyczne słowa o "Sylwestrze Marzeń". Żona byłego prezesa TVP tylko do czwartku będzie kierowała redakcją "Pytania na śniadanie" w TVP2. Po zakończeniu wydania Kurska pożegna się z redakcją.