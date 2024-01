Kuriozalny wpis syna Kamińskiego. Porównuje ojca do Mandeli

"Żadna dyktatura, wtrącając swoich przeciwników do więzień nie uznaje ich za więźniów politycznych. Skazuje się ich za pośrednictwem "niezależnych'' sądów za przestępstwa kryminalne. Dokładnie tak jak to ma dzisiaj miejsce w Polsce. Warto się przyjrzeć, za co byli skazywani więźniowie polityczni na świecie" - pisze Kacper Kamiński, który staje w obronie swojego ojca.