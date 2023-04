Kuriozalny wpis Kowalskiego. Atakuje Lewicę "przez Brazylię"

W czwartek prezydent Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva zasugerował, że Ukraina powinna oddać Krym Rosji. Do jego wypowiedzi ustosunkował się nie tylko Kijów, ale również, o dziwo, wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski. Zrobił to tylko po to, by w kuriozalny sposób zaatakować politycznych przeciwników na krajowym podwórku.