Kuriozalne wyposażenie Rosjan. Nagranie z frontu ośmiesza armię Putina

Kolejny dowód na to, że Rosjanie mają ogromne braki w sprzęcie. Do sieci trafiło nagranie z obwodu ługańskiego, na którym widać, jak Ukrainiec natknął się na porzucony sprzęt wroga. Jego uwagę przykuło nietypowe wyposażenie żołnierzy Putina. Obrońca Kijowa nie krył swojego zdziwienia, gdy na własne oczy zobaczył zbroje, zawiniętą w mundur. Na pierwszy rzut oka wszystko to przypomina rycerski artefakt z czasów średniowiecznych. Internauci natychmiast wyśmiali rosyjską "zbroję". Tymczasem jest to tzw. "smocza skóra", czyli kamizelka kuloodporna, którą wyprodukowano w 2005 r. dla amerykańskiej armii. Po dwóch latach testów USA uznały, że nie spełnia ona wymagań wojskowych, ponieważ nie ratuje życia ludzkiego. Finalnie zakazano jej aktywnego użytkowania i dziś powinna być już jedynie częścią militarnej historii. Tymczasem Putin wyposażą w nią swoich żołnierzy walczących w Ukrainie, co tylko potwierdza ogromne braki w wyposażeniu Rosjan.