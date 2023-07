Kuriozalne słowa ministra od ciągnika. "Ludzie pochowani za drzewami" i "TVNy w krzakach"

Ówczesny wiceminister rolnictwa Norbert Kaczmarczyk zasłynął wystawnym weselem i ciągnikiem wartym 1,5 mln zł, do którego ciągle się nie przyznaje. Zapytany w sejmie przez dziennikarza WP po raz kolejny zaprzeczył, jakby rolniczy sprzęt kiedykolwiek do niego należał. Uderzył za to w dziennikarzy twierdząc, że "szukali afery i znaleźli".