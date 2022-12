Kuriozalne słowa ministra. "Czuć sentyment do PZPR"

Szef Kancelarii Premiera oraz były Marszałek Sejmu Marek Kuchciński dziwił się w Polskim Radiu, że poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości nie sięga 70 proc. O komentarz do tych słów Michał Wróblewski pytał posła Michała Gramatykę z Polski 2050. - Pamiętam takie wybory, w których partia rządząca miała po 90 proc. poparcia. To było w czasach, w których chodziłem do liceum, a partia rządząca nazywała się PZPR. Czuć sentyment do PZPR w takich wypowiedziach, jak wypowiedź marszałka Kuchcińskiego - ocenił Michał Gramatyka w programie "Tłit". - Jeżeli chcą 70 proc. poparcia i posługują się argumentem, że tylko nierozsądni głosują na opozycję, to peron odjechał tym politykom. PiS robi złe rzeczy w obszarach fundamentalnych. Grzechów na sumieniu mają mnóstwo - dodał poseł Polski 2050.

