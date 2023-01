Kuriozalne nagranie z frontu. Niewiarygodne, co robią Rosjanie

Rosjanie sami wystawili się na pośmiewisko. Ukraińcy przypadkiem natknęli się na grupę kilku rosyjskich żołnierzy i to podczas zwyczajnej misji zwiadowczej w okolicach Chersonia. Kamera z drona zarejestrowała moment, w którym wojskowi Putina okradają okoliczne domy. Kompromitujące Rosjan wideo pochodzi z jesieni 2022 roku, ale dopiero teraz trafiło do sieci. Na nagraniu widać trzech mężczyzn, którzy uciekają m.in. z materacem, dywanami i pralką. Co więcej, jeden z Rosjan wiezie skradzione rzeczy na dziecięcym wózku. Nagranie szybko stało się hitem sieci i błyskawicznie rozprzestrzeniło się na ukraińskich portalach. Z Rosjan kolejny raz śmieją się wszyscy. Internauci nie mają litości dla armii Putina. "Wyobraź sobie, że zdejmujesz buty i możesz chodzić po miękkim, ciepłym dywanie, dla Rosjan to prawdziwy skarb" - szydził jeden z użytkowników Twittera. Tego typu rabunki z udziałem Rosjan są w Ukrainie na porządku dziennym. Odkąd wybuchła wojna, portal "Ukrainska Pravda" prowadzi statystyki ze skradzionych przez okupantów rzeczy. Okazuje się, że najczęściej ludzie Putina kradną właśnie pralki.