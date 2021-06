Kuriozalna sytuacja w szkole. Rodzice będą musieli sfinansować nagrody wręczane uczniom?

- Moja córka kończy za kilka dni szkołę podstawową - po PRL-PISiemu, czyli po 8 latach. Kończy szkołę z wyróżnieniem. Dziś przekazała mi wiadomość od szkoły, że mam kupić książkę, którą szkoła wręczy jej jako nagrodę. Tu nie chodzi o to, że to moje pieniądze. To jest dno tej deformy (pisownia oryginalna - red.)" - napisał w mediach społecznościowych jeden z rodziców.