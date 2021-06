Szóstoklasista przyłożył nóż do szyi koleżance na lekcji. Szkoła: nieudany żart

Zgłoszenie ws. szóstoklasisty z nożem do Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie wpłynęło, co dziennikarze Polsat News potwierdzili na komendzie. - Zawiadomienie o tej sprawie wpłynęło do nas w czwartek. Jeśli w ocenie dyrektora szkoły zdarzenie jest niebezpieczne, to każdorazowo wzywana jest policja - podkreśla st. asp. Sebastian Imiołczyk.