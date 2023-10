Kuria ujawnia: tożsamość ofiary pożaru na plebani w Kozłowie

W sobotę doszło do tragicznego zdarzenia, które miało miejsce na plebanii przy ul. Marcina w Kozłowie. Wczesnym rankiem wybuchł tam pożar. Do jego ugaszenia zmobilizowano 26 strażaków. Niestety, w trakcie akcji gaśniczej znaleziono zwęglone zwłoki. Jak wyniki z informacji dostarczonych przez Kurię Diecezjalną, zwęglone szczątki należą do księdza Andrzeja Wandzela (54 l.), który pełnił funkcję administratora parafii.