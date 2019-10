Kurdowie wycofują się z północy Syrii. Razem z nimi cywile

Syryjskie Siły Demokratyczne, kierowane przez Kurdów, poinformowały, że wycofały się z miasta Ras al-Ajn na północy Syrii. To część porozumienia z Ankarą, które zakłada utworzenie "strefy bezpieczeństwa" na syryjskich terenach zajmowanych do tej pory przez Kurdów. Ministerstwo obrony Turcji potwierdziło ewakuację.

"W mieście nie ma już naszych bojowników" - napisał w oświadczeniu rzecznik Syryjskich Sił Demokratycznych. Ras al-Ain to jedno z dwóch przygranicznych miast, które są celem tureckiej ofensywy. Od tygodnia kontrolę nad miastem sprawują wspierani przez Turcję syryjscy rebelianci.

Z kolei tureckie ministerstwo obrony poinformowało w niedzielnym oświadczeniu, że uważnie obserwuje wycofywanie się sił syryjskich Kurdów. To element zawartego w czwartek przez Turcję i USA porozumienia o zawieszeniu broni - podaje tvn24.pl.

Operacja Źródło Pokoju zawieszona

W czwartek odbyły się negocjacje między prezydentem Turcją a USA. Wiceprezydent USA Mike Pence poinformował, że Turcja na 120 godzin zawiesza wszystkie operacje militarne, by pozwolić kurdyjskim bojownikom na opuszczenie przygranicznego pasa w północno-wschodniej Syrii. Rozejm ma nastąpić, kiedy Kurdowie wycofają się. Mają to zrobić do wtorku wieczorem.