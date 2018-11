Kulisy przesłuchania Tuska ws. Amber Gold. Szef RE naradzał się z Giertychem w "pieczarze" Schetyny

Donald Tusk w dniu przesłuchania przed komisją ds. Amber Gold przerwy spędzał w gabinecie swojego niegdysiejszego politycznego wroga, Grzegorza Schetyny - dowiaduje się WP. Tam czekał na niego mecenas Roman Giertych i "coachował" byłego premiera. Podpowiadał, doradzał, wspierał dobrym słowem. Tak wyglądały kulisy wizyty szefa Rady Europejskiej w Sejmie.

Gabinet znajduje się w bocznym budynku Sejmu. Jest gustownie urządzony, w starym stylu. Książki, klasyczny obraz na ścianie. Dlaczego "pieczara"? Bo za oknem gabinetu stoją wysokie drzewa, które sprawiają, że w pokoju zawsze panuje półmrok. Poza tym schodzi się do niego schodami w dół, jak do katakumb. Do dziś unosi się tu swąd cygar, choć Schetyna pali je rzadziej niż przed laty. Pokój nie jest też przesadnie duży, wręcz ciasny.

To tu lider PO przez lata "robił" politykę. I to tu w tym tygodniu symbolicznie pojednał się ze swoim dawnym politycznym kompanem, a później wrogiem, Donaldem Tuskiem.

Tusk jak za starych, dobrych lat

Tusk w "pieczarze" był tuż przed samym przesłuchaniem (i tam pierwszy raz rozmawiał ze Schetyną), a także w przerwie, która trwała ok. 30 min. Udał się tam również po przesłuchaniu (które zakończyło się ok. 17.00), by przygotować się do konferencji prasowej, podsumowującej "starcie" z komisją śledczą.