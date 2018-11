Tusk na "Igrzyskach Wolności" w Łodzi i ze Schetyną w Warszawie. Znamy jego plan

Donald Tusk ma w sobotę w Łodzi wygłosić przemówienie, które mocno wybrzmi w Święto Niepodległości w weekend. 11 listopada natomiast przewodniczący Rady Europejskiej przyjedzie do Warszawy. Spotka się tam m.in. ze swoimi przyjaciółmi, a potem - z politykami PiS. Na państwowych obchodach w stolicy.

Potwierdził to we wtorek lider PO, dawny kompan Tuska z boiska i rządu. - To dla nas historyków bardzo ważna data, będziemy pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego, bo to jest symboliczne, będziemy w godzinach porannych z przyjaciółmi, z ludźmi, z którymi robimy i chcemy robić politykę i chcemy oddać cześć ojcom niepodległej - powiedział Schetyna w "Rozmowie Piaseckiego".