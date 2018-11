Jednoznaczny wynik sondażu ws. Donalda Tuska. PiS powinno wyciągnąć wnioski

Ponad połowa Polaków uważa, że przesłuchanie Donalda Tuska przed komisją śledczą ds. Amber Gold nie miało sensu - wynika z sondażu SW Research.

Bezowocność przesłuchania Tuska częściej dostrzegają mężczyźni (54 proc.), osoby powyżej 50 lat (61 proc.), osoby o dochodzie netto od 2001 do 3000 zł (58 proc.) oraz mieszkańcy miast od 20 do 99 tys. mieszkańców (57 proc.).

Odsetek osób, które w przesłuchaniu Tuska nie widzą istotnych dla wyjaśnienia sprawy kwestii rośnie wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia - z 38 proc. w grupie o najniższym poziomie wykształcenia do 53 proc. w grupie o wykształceniu.

- PiS nie ma żadnych armat w stosunku do Tuska. Gdyby mieli, pokazaliby je przed II turą wyborów, mogłoby to zdecydować o wyniku Wassermann w Krakowie. Wszelkie opowieści o tym, że nie chciała ona wplątywać Amber Gold w proces wyborczy, to kompletna bzdura - mówiła szefowa Nowoczesnej w "Powyborczym poranku w WP".