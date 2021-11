Kulisy przemytu ludzi. Jak migranci trafiają do Europy

Irlandia jest unijnym centrum leasingu samolotów, a irlandzkie firmy zarządzają ponad połową wynajmowanych samolotów na świecie. Niektóre z przedsiębiorstw nadal oddają Belavii w leasing samoloty, które potem są wykorzystywane do transportu migrantów do granicy UE. Firmy te twierdzą, że obliguje je do tego umowa. Minister spraw zagranicznych Irlandii Simon Coveney powiedział, że popiera sankcje, ale tylko te wymierzone w przyszłe umowy leasingowe, a nie obecne.