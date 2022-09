Kulisy pogrzebu Elżbiety II. "Królowa miała swoje życzenia"

W poniedziałek tłumy Brytyjczyków i reprezentantów całego świata odprowadziły w ostatnią podróż królową Elżbietę II. Dr Joanna Modrzyńska z UMK w Toruniu, która była gościem specjalnego programu WP, opowiedziała o planie uroczystości pogrzebowych. Zdaniem specjalistki program był przygotowywany od lat. Co ciekawe, podobno monarchini w tym wszystkim uczestniczyła i miała też swoje oczekiwania. - Planowano to najpierw poprzez radio, dopiero z czasem włączono w to telewizję i internet. Co ciekawe, królowa w tym uczestniczyła. Miała swoje życzenia. Królowa nie chciała pompatyczności, żeby była zbyt długa. Miały być pozytywne akcenty. Chciała, żeby było to płynne - przyznała Modrzyńska. Wkrótce nastąpi również koronacja nowego króla, którym został najstarszy syn Elżbiety, Karol. Swoją opinią na ten temat podzielił się także Artur Kieruzal, korespondent radia 357 w Wielkiej Brytanii. - Uroczystość koronacji będzie formalnością. Ludzie rozumieją, że to coś historycznego, kulturowego. Doświadczenie dla młodych jest inne. Karol ma już 70 lat i nie będzie takiej epoki jak ta elżbietańska - wyjaśnił dziennikarz.