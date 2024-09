Kułeba rezygnuje. "Już dawno powinien podać się do dymisji"

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba w środę przesłał swoją rezygnację do ukraińskiego parlamentu - Rady Najwyższej. O ukraińskim szefie dyplomacji ostatnio zrobiło się głośno na skutek kontrowersyjnej wypowiedzi podczas Campusu Polska. - Kułeba już dawno powinien podać się do dymisji za te jego głupoty, które wygadywał na Campusie - ocenił w programie "Newsroom" WP ppłk Krzysztof Przepiórka. Według byłego żołnierza GROM, dopóki historycy nie pochylą się nad kwestią Wołynia, "to głosy z ukraińskiego rządu będą się powtarzały, tak jak Kułeba to zrobił". - Myślę, że jednym z elementów, które zdecydowały o jego dymisji, było właśnie jego haniebne wystąpienie na Campusie - podsumował Przepiórka.

Rozwiń