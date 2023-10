Kule ognia w Rosji. Potężne eksplozje pod Krasnodarem

Mieszkańców w pobliżu rafinerii ropy naftowej Afipskij w Rosji wybudził w nocy huk eksplozji. Okazało się, że doszło do co najmniej dwóch wybuchów instalacji przetwarzających paliwo dla rosyjskiego lotnictwa wojskowego. Nagrania świadków opanowały rosyjskojęzyczne kanały na Telegramie, a także profile na platformie X. Widać na nich, ogromne kule ognia na terenie rafinerii, które były pokłosiem tajnej operacji Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Według ukraińskiej agencji UNIAN na teren zakładu spadły dwa drony. Na skutek eksplozji doszło do ogromnego pożaru kluczowych dla armii Putina instalacji. W ubiegłym roku fabryka wyprodukowała ponad siedem milionów ton paliwa dla rosyjskiego lotnictwa. Co ciekawe, to nie pierwszy taki atak na rafinerię Afipskij w obwodzie krasnodarskim. 31 maja SBU również zaatakowała ją dronami, odnosząc sukces. Uderzenie doprowadziło do pożaru o powierzchni ponad 100 metrów kwadratowych. Wówczas uszkodzono urządzenie do produkcji oleju opałowego. Teraz jednak skala zniszczeń jest poważniejsza, co gra na niekorzyść rosyjskich wojsk na froncie w Ukrainie.