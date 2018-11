Kukiz'15 nie będzie partią. "Już wolę progu Sejmu nie przekroczyć"

Paweł Kukiz zapewnia, że jego formacja nie przekształci się w partię polityczną. - Niedopuszczalne jest to, żeby kwestionować podstawowe założenia i idee, z którymi ruch szedł do parlamentu - powiedział.

- Nie ma takiej opcji, nie istnieje i nie będzie. Niedopuszczalne jest to, żeby kwestionować podstawowe założenia i idee, z którymi ruch Kukiz'15 do parlamentu. Zalicza się do nich chęć założenia partii, czy pobierania subwencji. Zostawiamy to w kieszeni podatnika, który powinien dobrowolnie wpłacać na daną opcję. Już wolę progu Sejmu nie przekroczyć - powiedział Paweł Kukiz w Salonie politycznym Trójki.