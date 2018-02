Kukiz znów przeprasza za narodowców, chociaż kilku wciąż ma w klubie

Po poniedziałkowej manifestacji narodowców przed Pałacem Prezydenckim, Paweł Kukiz napisał, że są oni "niebezpieczni". Z drugiej strony, silny trzon jego ugrupowania wciąż tworzą właśnie narodowcy - poseł Tomasz Rzymkowski, Marek Jakubiak czy Bartosz Józwiak.

Środowiska narodowościowe zorganizowały demonstrację, która miała skłonić prezydenta do podpisana przyjętej przez Sejm i Senat nowelizacji ustawy o IPN - zakazującej m.in. używania zwrotu "polskie obozy śmierci". "Szczerze przepraszam za wprowadzenie 'narodowców' do Sejmu" - napisał na Facebooku lider Kukiz'15.

Słowo narodowcy napisane w cudzysłowie

- Dla mnie narodowiec to taki przedwojenny ryt, dobre wychowanie, kultura, wykształcenie, troska o interes narodu i państwa, merytoryczne podejście do zagadnień spraw publicznych i przede wszystkim trwałe poglądy oparte o etykę katolicką - podkreśla Rzymkowski. Poseł przyznaje, że część z osób manifestujących przed Pałacem Prezydenckim "zaprzecza niektórym z tych ideałów".

Przypomnijmy, że od początku kadencji, Kukiz'15 opuściło już kilkunastu posłów. Byli wśród nich uznawani za narodowców Robert Winnicki (27 kwietnia 2016 r. został posłem niezrzeszonym), Sylwester Chruszcz (30 października 2017 r. przeszedł do koła Wolnych i Solidarnych), czy Adam Andruszkiewicz (9 listopada 2017 r. przeszedł do koła Wolnych i Solidarnych). Chociaż Paweł Kukiz ocenił, że w jego klubie nie ma już narodowców, napisał to jednak biorąc to określenie w cudzysłów. W Sejmie tłumaczył, że część prawicowego środowiska mocno zaczyna odbiegać od ideałów głoszonych przez Romana Dmowskiego. Kukiz'15 z powodzeniem wciąż reprezentują przecież tacy politycy jak głoszący poglądy narodowościowe Marek Jakubiak, czy Bartosz Józwiak (były wiceprezes Ruchu Narodowego).