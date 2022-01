Kukiz zdumiony słowami Suskiego. Wicerzecznik PiS reaguje

Prawo i Sprawiedliwość ma nowy pomysł na ustawę medialną. Formacja chce, aby stacje radiowe grały więcej polskiej muzyki. Marek Suski przekazał, że projekt zmian w ustawie ma popierać Paweł Kukiz. Ten jednak temu zaprzeczył. "Na dziś za taką ustawą, której poznałem jakieś ogólne założenia, bym nie zagłosował. Nie rozumiem, skąd słowa Marka Suskiego o moim rzekomym poparciu..." - napisał. Co na to wicerzecznik PiS Radosław Fogiel? - Ewidentnie jest nieporozumienie. Nie byłem świadkiem rozmowy obu panów. Być może było to bardziej na zasadzie: "Czy uważasz, że powinno być więcej polskiej muzyki w radiu? Tak uważam...". Może gdzieś jakieś niedopowiedzenie. Trudno mi powiedzieć. Będziemy mogli rozmawiać o konkretach, gdy ta ustawa przyjmie formę projektu - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Jak sądzę, jest to wzorowanie się na rozwiązaniach we Francji. Domyślam się, że intencją pomysłodawców jest wzmocnienie polskiej kultury - podkreślił Fogiel.