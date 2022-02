Kukiz uderza w Tuska za nagranie z paletami. Riposta z PO

- Poddanie się absolutnie UE, w zamian za pieniądze, to jest po prostu zdrada i to jest podłość - powiedział lider Kukiz'15 Paweł Kukiz w Polsat News, odnosząc się do nagrania zamieszczonego w sieci przez Donalda Tuska. - Przewodniczący PO ostro zaatakował w nim rząd Zjednoczonej Prawicy w sprawie wstrzymanych przez Komisję Europejską środków z Krajowego Planu Odbudowy dla Polski. - Jedyny powód, dla którego po te pieniądze nie możecie sięgnąć, to jest rząd PiS-u - stwierdził na nagraniu Tusk. - To nie są patrioci. To są idioci - skwitował. - Zdradą w obecnej sytuacji geopolitycznej byłoby odstępowanie od UE, odrzucanie środków rozwojowych. Zdradą jest wymienianie miłych uścisków z przywódcami Komunistycznej Partii Chin, stawianie na takich ludzi, jak le Pen czy Orban - ripostował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski senator KO Krzysztof Brejza. - Jest to ostra retoryka, ale retoryka, której Polacy w takiej sytuacji potrzebują. Jeśli grozi Polsce utrata, na skutek blamażu polityki PiS, setek miliardow złotych, (…) to jest czysta prawda w tym spocie - przekonywał. Brejza odniósł się też do wpisu posła Lewicy Marka Dyducha, który nazwał Tuska "cynikiem". - Przykro mi, że przedstawiciele opozycji dołączają do narracji PiS. Narracji, że PiS nic nie może. Przecież kto rządzi? Rządzi PiS od 7 lat, a słyszmy cały czas, że winny jest Tusk, winna jest Platforma, winna jest UE, albo fazy księżyca też są winne. To polityka zrzucania odpowiedzialności za drożyznę, za inflację, za sytuację ekonomiczną, która uderza w portfele Polaków, jak nie uderzała od 30 lat - stwierdził Brejza. - Rząd PiS idzie ścieżką lat 80., bardzo niebezpieczną. Te prognozy inflacyjne, decyzje NBP, ta zbliżająca się katastrofa ekonomiczna - to wszystko widać w każdym sklepie. Tego nie da się zrzucić na PO - podsumował.