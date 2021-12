Kukiz odpowiada Tuskowi. Ma dla niego propozycję

Lider Kukiz'15 skomentował też głosy, jakoby mógł być inwigilowany. "Mam świadomość, iż mogłem i mogę być podsłuchiwanym - czy to w czasach rządów pańskiej formacji czy dziś, bo takie jest to partyjne państwo. Od 1944 roku. Co do pańskich obaw o możliwość szantażowania mnie, to uspokoję pana - po pierwsze, nikt nigdy mnie nie szantażował a po drugie, nawet gdyby ktoś zechciał, to nie ma czym" - stwierdził Paweł Kukiz, zwracając się do Donalda Tuska.