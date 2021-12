Tomasz Lis wyśmiał Pawła Kukiza. Mocne słowa na antenie TVN24

- Myślę, że pan Andrzej Duda uważnie skalkulował i doszedł do wniosku, że z dwóch wielkich braci lepiej podpaść wielkiemu bratu z Nowogrodzkiej 84 (siedziba PiS - przyp. red.) niż wielkiemu bratu z Pensylwania Avenue 1600 (siedziba Białego Domu - przyp. red.). Bo za dwa-trzy lata tamten dalej będzie w Białym Domu, a ten, niewykluczone, że będzie zajęty randkami z niezależnym prokuratorem. Więc kalkulacja Andrzeja Dudy jest racjonalna, cieszę się, że zrobił to, co do niego należy - kontynuował Lis.