Kukiz nie poprze kolegi? "Może nagle się okazać, że zstąpi anioł"

Poseł z KP Wolni Republikanie Marek Jakubiak ogłosił, że wystartuje w wyborach prezydenckich. - Dziś potrzebny jest twardy prezydent i takim będę - powiedział. W programie "Tłit" WP Paweł Kukiz został zapytany, czy koledze z klubu uda się poprawić jego wynik z wyborów w 2015 roku. Wówczas Kukiz uzyskał 20,8 proc. Gość program powiedział, że na razie woli poczekać na ogłoszenie kandydatów przez wszystkie opcje polityczne i wtedy komentować. - Natomiast jest takie polskie powiedzenie, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Zobaczymy czy ono się w przypadku Jakubiaka sprawdzi - mówił Kukiz. Jednak to czy Kukiz poprze Jakubiaka, nie jest takie oczywiste. Polityk powiedział, że "nie kieruje się kluczami partyjnymi, że jak on od nas to ja go muszę popierać". - Może nagle się okazać, że zstąpi taki anioł, czy taka zaskakująca postać, która w moich oczach będzie wszystkich tych kandydatów razem przebijała i będę widział nadzieję na silny kraj - stwierdził Kukiz.