Kukiz mówi o "cyrografie". "Jeśli będą wymagali, nie wejdę do klubu"

- Jeśli więc PiS będzie wymagało ode mnie podpisania "cyrografu" na głosowania - w myśl dyscypliny partyjnej - to ja do ich klubu parlamentarnego nie wejdę. Żeby do klubu PiS wejść, muszę mieć gwarancję, że tak jak zawsze - czy to w latach 2015-2019, czy w czasie współpracy z PSL w ramach Koalicji Polskiej - będę mógł głosować zgodnie z własnym sumieniem - stwierdza Kukiz, który startował do Sejmu z listy PiS.