Kukiz dogadał się z prezesem PiS. "Kaczyński już niejednego ogrywał"

- Jarosław Kaczyński to wytrawny polityk z wieloletnim doświadczeniem i niejednego już ogrywał - mówi prof. Ewa Marciniak, gość programu "Newsroom WP". - Wydaje się, że Paweł Kukiz ze swoją formacją przeżywa schyłkowy okres, chyba że z jakiś powodów, przy okazji kolejnych wyborów, nastąpi odrodzenie. Ale nie sądzę, że nastąpi (…) bo przypomnijmy, że Paweł Kukiz ma etykietę antysystemowca. Tymczasem wchodzi w koalicję programową w reprezentantem twardego systemu. Trudno mu będzie powrócić do tego wizerunku z 2015 roku - uważa ekspertka. - Preferuje (Paweł Kukiz - red.) retorykę, że to jest koalicja programowa, że PiS będzie spełniać liczne postulaty środowiska Kukiz’15. Pożyjemy, zobaczymy. Ale póki co Paweł Kukiz wraz ze swoimi czterema posłami jest bardzo potrzebny, by uzyskiwać większość parlamentarną przy każdym głosowaniu. Jest potrzebny Jarosławowi Kaczyńskiemu i ta deklaracja, że Jarosław Kaczyński lubi muzykę Pawła Kukiza nie ma żadnego przełożenia na wartość polityczną tej relacji - uważa specjalistka.