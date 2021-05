Kukiz dogadał się z Kaczyńskim. "Może brakować głosów wierzgającego Gowina"

Prof. Renata Mieńkowska-Norkiene z Uniwersytetu Warszawskiego była gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski. Politolog odniosła się do rozmów Pawła Kukiza z Jarosławem Kaczyńskim. - Paweł Kukiz niejednokrotnie pokazał, że on niezbyt dobrze orientuje się w niuansach polskiej polityki, nawet jeżeli próbował to tuszować bardzo rozkosznie - wyjaśnił gość WP. Politolog przekazała, że Kukiz "podpisując umowę", pokazał, że jego pryncypia są elastyczne. - Jest bardzo możliwe, że Jarosław Kaczyński liczy na to, że w wyborach wiosennych, jeśli do takich dojdzie, stronnicy Kukiza będą w stanie z nim uformować koalicję, jeśli samemu PiS-owi zabraknie głosów - powiedziała prof. Mieńkowska-Norkiene. - To, co teraz robi Kukiz, to doraźne pomaganie Kaczyńskiemu - stwierdziła rozmówczyni Patrycjusza Wyżgi i dodała, że liderowi PiS może w pewnych kwestiach brakować "głosów wierzgającego Gowina i też wierzgającego Ziobry".

