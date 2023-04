Kukiz chce startować z list PiS. Wyborcy są zgodni

- Chcę zawrzeć umowę koalicyjna z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, a nie z Ziobrą. To prezes Kaczyński jest rozgrywającym, on posiada największą partię. Nie chcę startować wspólnie z Solidarna Polską, tylko z PiS. Równie dobrze prezes Kaczyński mogłoby uznać, że chce startować z Solidarną i z partią Razem, to nie moja sprawa - mówił Kukiz.