Przewrócili się na oczach świadka. Nawet 5 lat więzienia

Bezmyślność kierowców na polskich drogach trwa. Tym razem w Kamieniu Kotowym (woj. kujawsko-pomorskie) jeden z mężczyzn zauważył przed swoim pojazdem "dziwnie" jadący motorower. Z racji, że nie miał on kamerki samochodowej, chwycił za telefon i zaczął nagrywać całe zdarzenie. Na nagraniu można zauważyć, że na motorowerze jadą dwie osoby, podczas gdy jednoślad porusza się tzw. "wężykiem". W pewnym momencie pojawia się rondo i tam dochodzi do finałowej jazdy motoroweru. Nagle z niewiadomych przyczyn kierująca zjeżdża z ulicy na chodnik, co skutkuje wywrotką. Świadek całego zdarzenia wówczas zdał sobie sprawę, że ma do czynienia z pijanym kierowcą, dlatego informuje o wszystkim policję. Po przyjeździe służb okazało się, że za kierownicą siedziała kobieta, która miała ponad 4 promile alkoholu i co ciekawe, obowiązywał ją zakaz prowadzenia pojazdów. "Mieszkanka Tłuchowa miała ponad 4 promile alkoholu w organizmie i zakaz prowadzenia pojazdów. Na domiar złego, kobieta zabrała na motorower równie nietrzeźwego pasażera. Kilka razy spowodowała zagrożenie na drodze, aż w okolicy ronda w Kamieniu Kotowym najechała na pobocze i straciła panowanie nad pojazdem, doprowadzając do jego przewrócenia się mechanicznych" - poinformowała policja. 26-latka z Tłuchowa otrzymała mandat w wysokości 2 tys. złotych, a do tego sprawa trafiła do sądu. Tam odpowie za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów i kierowanie w stanie nietrzeźwości. Grozi jej nawet do 5 lat pozbawienia wolności i zapłata wielotysięcznej grzywny.